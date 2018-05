L’Irsap “investe” sugli agglomerati industriali dell’Agrigentino

AGRIGENTO. L’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, guidato dal commissario Giovanni Perino (nella foto) ha inserito due aree industriali nel programma degli interventi per la riqualificazione e miglioramento dello stato delle strade e delle infrastrutture. Sette in tutto i bandi aperti per l’affidamento degli appalti per riqualificare il sistema di viabilità interno e le infrastrutture delle zone industriali: 2 bandi per Aragona-Favara ad Agrigento e Ravanusa – Area del Salso.

Questi agglomerati saranno interessati da cospicui interventi di restyling per migliorare le condizioni delle strade e delle vie d’accesso alle aree industriali per il miglioramento della vivibilità degli utenti dell’area e non solo. Nei progetti curati dall’Irsp, sono previsti, più in generale, interventi di irruvidimento e rifacimento del manto stradale, messa in sicurezza e adeguamento alle nuove norme sulle barriere di protezione, pavimentazione e segnaletica stradale verticale e orizzontale. Si tratta di interventi programmati con fondi del ‘Patto per lo sviluppo del Sud’ nell’ambito dei “Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali” (ASI). L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del miglior prezzo.

“I progetti di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità e delle infrastrutture messi a bando dall’Irsap interessano i distretti industriali di Agrigento con alta densità di insediamenti produttivi, in aree che da tempo richiedono interventi di miglioramento strutturale e funzionale – ha detto il commissario dell’Irsap, Giovanni Perino. Nel dettaglio i singoli progetti con gli importi destinati ai lavori: Riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale della rete viaria dell’agglomerato industriale di Ravanusa – Area del Salso (importo dei lavori 1.492.212 euro) e riqualificazione e la messa in esercizio della rete viaria dell’agglomerato industriale di Aragona – Favar (importo dei lavori 910.821 euro). “La gara per affidare l’appalto dell’area industriale di Ravanusa è stata indetta per il 25 giugno ed entro il 19 giugno dovranno pervenire le offerte – dice il dirigente responsabile dell’Ufficio periferico Irsap di Agrigento, nonché Rup del progetto, ingegnere Salvatore Callari. Gli interventi si articoleranno su due aree: la prima area di intervento che interessa il ripristino dello svincolo, e la seconda per rendere più efficiente la viabilità, con opere geotecniche, impianto di illuminazione, pavimentazione stradale e sistemazione delle aree a verde”. La Regione Siciliana, tramite il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, ha provveduto alla infrastrutturazione essenziale ed all’attivazione produttiva dell’agglomerato industriale di Ravanusa. Tra le infrastrutture a rete realizzate, il sistema di distribuzione della risorsa idrica, che prevedeva un approvvigionamento esclusivo tramite una serie di pozzi che, previo trattamento di potabilizzazione, avrebbero dovuto assicurare la risorsa per le aziende insediate.

Ultima modifica: 31 maggio 2018