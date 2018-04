Liliana Scibetta da record alla maratona di Rotterdam

RAVANUSA. E’ la ravanusana Liliana Scibetta la prima italiana classificata alla maratona di Rotterdam. Grandissima prestazione dell’atleta di Ravanusa Liliana Scibetta domenica scorsa alla maratona internazionale di Rotterdam, la portacolori della Pro Sport Ravanusa, ha impiegato 3h 13’09’’ per percorrere i classici 42km e 195 metri, un crono che la colloca tra le primissime prestazioni italiane di categoria dell’anno elaborate dalle Fidal.

A Rotterdam si sono presentati in ben 14.000 alla partenza, Liliana Scibetta oltre ad essere la prima delle atlete Italiane presente, è arrivata anche 11esima di categoria. Un tempo di altissimo livello, costruito metro dopo metro, ma il vero capolavoro di Scibetta è stato fatto nel cosiddetto “muro del 30°” infatti tra il 30° km e il 35° km l’atleta ravanusana ha inserito il turbo facendo un cambio di ritmo vertiginoso che ha portato Liliana alla magnifica prestazione.

A Rotterdam non solo Liliana, in gara anche Francesco Sicurelli che ha ben figurato assieme ai compagni di squadra Antonello Sireci, Vito D’Angelo, Alfonso Sciarrata, Giuseppina Samperisi. Da segnalare anche la partecipazione di Giancarlo La Greca sulla distanza dei 10.600 dove ha ottenuto un ottimo 36° posto in assoluto, sempre in tema di Maratona a Parigi sempre domenica hanno gareggiato Salvatore Toledo, Carmelo Di Liberto e Giuseppe Savarino.

Ultima modifica: 14 aprile 2018