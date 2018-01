Licatese ai “Soliti Ignoti ”: produce spara palle

Un licatese ai “Soliti Ignoti ”, il seguitissimo game show condotto da Amadeus in onda da lunedì al venerdì, dalle 20:40, su RaiUno. Il concorrente ha dovuto indovinare il mestiere dell’ignoto licatese (Foto). Tra le proposte, soffia il vetro, vende abiti vintage e barbiere. Il concorrente ha indovinato il mestiere esatto del licatese che produce spara palle. La trasmissione di Amadeus va in onda ogni sera, dal Teatro delle Vittorie di Roma. Il conduttore guida le indagini del concorrente che, per vincere il montepremi in palio di 250.000 euro, deve utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione e abbinare a ognuno degli otto “ignoti” presenti in studio la giusta identità.

Ultima modifica: 19 gennaio 2018