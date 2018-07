Licata, a Villa Giuliana sbarca il Sicilian Sushi, tra pesce e cocktail

Licata – In programma il 27 luglio alle ore 20:30 a Villa Giuliana (Licata) un appuntamento enogastronomico molto particolare, con la presenza dello chef Francesco Piparo del ristorante Sicilò di Palermo.

La location farà da sfondo all’evento che si terrà a bordo piscina da dove si potrà ammirare la bellezza della costa Licatese.

All’arrivo sarà possibile sorseggiare uno speciale Spritz, dalla forte ispirazione siciliana, realizzato con il Grillo in purezza di Baglio Bonsignore.

La serata continuerà con un menu a quattro mani preparato dallo Chef palermitano insieme allo chef Giuseppe Patania del ristorante La Bottega di Villa Giuliana.

Il protagonista della serata sarà il pescato locale ed il pesce azzurro in particolare, che per l’occasione sarà rivisitato in una speciale versione SUSHI, dalla forte impronta siciliana.

Ultima modifica: 19 luglio 2018