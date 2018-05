Licata, Vasto incendio in un capannone: danni ingenti

LICATA. I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina si sono precipitati in via Torregrossa, parallela di via Palma che si trova nella periferia di Licata, dove era stato segnalato un incendio all’interno di un capannone.

Si tratta, del capannone di un’azienda che produce imballaggi per prodotti dell’agricoltura. Le fiamme si sono levate alte ed i pompieri hanno lavorato dieci ore per spegnere il rogo. In fumo un capannone di 900 metri quadrati e macchinari coperti da polizza assicurativa.

Ad indagare, per stabilire se l’incendio è stato di natura accidentale o dolosa, sono gli agenti del commissariato di polizia di Licata che, al momento, non si sbilanciano sulle cause. Tre anni fa, sempre la stessa azienda ha subito un rogo di vaste proporzioni.

Ultima modifica: 7 maggio 2018