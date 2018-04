Licata, Slitta la riapertura del teatro Re Grillo: la commissione non da’ l’ok

LICATA. La Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, riunitasi questa mattina sotto la presidenza del Commissario Straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, per procedere al collaudo e rilascio dell’autorizzazione per la riapertura del teatro comunale “Re” ubicato in corso Vitt. Emanuele, ha deciso il rinvio delle operazioni a causa di un vizio di forma.

“Questione di pochi giorni – assicura il Commissario – e l’importante struttura sarà sottoposta a collaudo necessario all’autorizzazione alla riapertura al pubblico della stessa. Il tutto al fine di procedere nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la materia e delle procedure previste dalle stesse”.

Ultima modifica: 16 aprile 2018