Licata, Sarà potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti

LICATA. Non è entrato ancora a regime il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Licata. Anche ieri la spazzatura non è stata raccolta in alcuni quartieri ed è rimasta accatastata nei pressi dei cassonetti stradali. In serata, qualcuno ha appiccato il fuoco ai cassonetti di via Marconi. Le fiamme sono state spente dai pompieri. Inoltre, scene di ordinario scempio si sono registrate in via Campobello ed in via De Pasquali, all’incrocio con corso Italia.

Dal Comune assicurano che al più presto il servizio sarà potenziato. La data indicata è quella del 15 maggio: infatti l’Apea, società satellite della Srr Agrigento Provincia Est, di cui è amministratore unico Eleonora Aleo, ha bandito una gara per appaltare il servizio di noleggio con autista, per 90 giorni, di tre autocompattatori che dovranno provvedere a raccogliere la spazzatura in città ed a conferirla nella discarica di Siculiana. Il bando di gara è stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune, e tutti gli interessati possono consultarlo. L’importo a base d’asta della gara è pari a 175.500 euro. Secondo quanto si legge nel bando le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 14 maggio e le ditte dovranno dichiarare di essere pronte a prendere servizio già dal giorno successivo, il 15 di maggio. La ditta che si aggiudicherà l’appalto dovrà fornire tre autocompattatori da 23 metri cubi ciascuno e gli autisti. Il servizio durerà 90 giorni, tre mesi quindi in coincidenza con il ferragosto. Del resto il direttore della Srr, Claudio Guarneri, lo aveva detto in occasione di un incontro che si era svolto in municipio, convocato dal commissario Maria Grazia Brandara alla presenza delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e dei cittadini: “L’Apea – ha detto Guarneri – ha proceduto all’acquisto di due autocompattatori ed altri piccoli mezzi, ma per una città come Licata, con 40 mila abitanti, non sono sufficienti. Per cui la raccolta avviene a macchia di leopardo. L’impresa potrà assicurare un servizio a pieno regime solo nel mese di novembre 2018 ed in mezzo c’è anche l’estate”.

Nel frattempo è già partita la raccolta differenziata. Il 31 marzo scorso è scattata l’ora X per le attività commerciali, poi toccherà ai cittadini. “Se non avviamo la differenziata nel futuro saremo sommersi dai rifiuti perché non ci sono bacchette magiche – spiega il commissario straordinario Brandara – abbiamo convenuto di iniziare dalle utenze commerciali ma il nostro obiettivo a stretto termine è quello di decurtare di almeno un venti per cento la quantità di rifiuti da conferire in discarica”.

Ultima modifica: 18 aprile 2018