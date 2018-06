Licata, Rissa: individuate e denunciate 9 persone

LICATA. Scoppia una violenta rissa all’interno di un bar del centro di Licata. All’arrivo della “Volante” della polizia, gli uomini che hanno dato vita al tafferuglio riescono a dileguarsi. Ma gli agenti del commissariato di Licata, grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza, riescono ad identificarli e a denunciarli, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nei guai sono finiti in cinque, fra cui anche un minorenne. La rissa ha avuto come location, lo scorso 9 giugno, un locale del centro urbano di Licata. Quando i poliziotti sono giunti sul posto – erano le tre circa – hanno trovato tavolini, sedie e panchine ribaltate e tracce di sangue sul selciato. Degli esagitati non c’era più, appunto, nessuna traccia. Le indagini sono state avviate immediatamente. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza e dopo una attenta analisi, i poliziotti sono riusciti ad identificare i partecipanti. Le indagini hanno consentito anche d’accertare che i motivi che hanno scatenato la rissa fossero futili, forse dovuti anche un eccessivo uso di alcool. Qualcuno dei coinvolti nel tafferuglio è anche finito, per farsi medicare le ferite riportate, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”

Ultima modifica: 22 giugno 2018