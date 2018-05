Licata, L’acqua è inquinata in alcuni punti. Sistemata l’erogazione a Sciacca e Sambuca

LICATA. Girgenti Acque ha reso noto di aver effettuato i necessari campionamenti in ingresso e in uscita al serbatoio Safarello a Licata, in due distinte giornate e in particolare i Rapporti di Prova dei campioni d’acqua prelevati lo scorso 21 maggio, presso il serbato Safarello che hanno evidenziato parametri non conformi. Invece, i Rapporti di Prova dei campioni d’acqua prelevati in data 25 maggio, presso i seguenti punti rete ed il serbatoio Safarello: uscita Serbatoio Safarello; punto rete via Don Minzoni n.37; punto rete via Carnevale n.89 hanno evidenziato parametri conformi mentre in ingresso al Serbatoio Safarello ha evidenziato parametri non conformi. Pertanto, è stato chiesto alle Autorità competenti, di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare l’ordinanza sindacale n. 21 del 22/05/2018.

SCIACCA. Gli operatori della Società hanno ultimato i lavori di riparazione, inerenti il guasto elettrico riscontrato agli impianti di sollevamento dei Pozzi Carboj. La distribuzione idrica, nel Comune di Sciacca è, pertanto, in fase di ripristino.

SAMBUCA DI SICILIA. Anche a Sambuca, gli operatori della Società hanno ultimato i lavori di riparazione sulla condotta principale. Pertanto la distribuzione idrica, nel Comune di Sambuca di Sicilia e in fase di ripristino.

Ultima modifica: 28 maggio 2018