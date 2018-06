Licata, La giunta sarà completa lunedì: Mugnos rinuncia

LICATA. Ancora qualche altro giorno, probabilmente all’inizio della prossima settimana, e la giunta del neo sindaco Pino Galanti sarà completata e presentata alla stampa ed alla città. Il maltempo di ieri che ha causato danni alle colture e a diverse zone di Licata, compresa Mollarella, ha fatto annullare gli impegni del sindaco che sta lavorando alla composizione dell’esecutivo. Di certo c’è che Angela Mugnos, uno degli assessori designati in campagna elettorale ha rinunciato all’incarico. E’ stato lo stesso primo cittadino ad annunciarlo.

“A causa degli impegni professionali – ha detto il sindaco – la dottoressa Mugnos ha verificato che non le sarebbe stato possibile operare per almeno quattro giorni a settimana all’interno dell’amministrazione comunale. Perciò, considerato che una presenza costante è fondamentale, ha preferito rinunciare all’incarico. La ringrazio per la disponibilità manifestata”.

Per quanto riguarda gli altri componenti la giunta il sindaco ha confermato che “saranno insediati a breve gli altri due assessori designati, Angelo Vincenti e Salvatore Lombardo, e nominati gli altri tre componenti l’esecutivo”.

