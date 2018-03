Licata, Iscrizione tra gli elettori dei cittadini comunitari

LICATA. In vista delle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno, la cui data certa non è stata ancora fissata, l’Amministrazione comunale comunica che i cittadini comunitari residenti a Licata, possono chiedere l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, per poter partecipare al voto, entro e non oltre quaranta giorni prima della data fissata per la chiamate alle urne. La richiesta di iscrizione va presentata su apposito modello, già disponibile, da ritirare presso l’Ufficio Elettorale Comunale, ubicato al piano terra dell’ex Convento del Carmine, in corso Roma. L’appello è rivolto a coloro che, essendo cittadini comunitari, non abbiano già presentato precedente richiesta di iscrizione nelle liste aggiunte e sano, pertanto, privi di certificato elettorale.

Ultima modifica: 23 marzo 2018