Licata, Intimidazioni e danneggiamenti notturni: disposizione del commissario Brandara per ripristinare l’impianto di pubblica illuminazione

LICATA. Mentre da una parte proseguono le indagini sull’intimidazione col fuoco subita da Antonio Pira, 41 anni di Licata, assistente parlamentare del gruppo Popolari ed autonomisti dell’Assemblea regionale siciliana e sulla “notte folle” dei criminali che all’alba di lunedì scorso hanno messo a soqquadro il centro città danneggiando ben 5 negozi tra bar e gioiellerie ed altro tipo di esercizi commerciali, a cui si aggiunge, in ordine di tempo anche l’intimidazione al segretario dimissionario del Pd cittadino, il Comune di Licata corre ai ripari e “rivede” il sistema di illuminazione notturna, con particolare riferimento anche alle telecamere di videosorveglianza.

Allo scopo di facilitare il controllo del territorio all’interno del centro abitato, e scongiurare il ripetersi dei diversi atti vandalici, il commissario straordinario del Comune, Maria Grazia Brandara, tra le vari iniziative avviate o da intraprendere, per una migliore difesa del territorio e dei suoi abitanti, con una direttiva indirizzata al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici, ha disposto il controllo per accertare la buona funzionalità della pubblica illuminazione. A dare l’input all’iniziativa del Commissario anche le numerose segnalazioni scritte, e comunicazioni verbali, relative ai disservizi derivanti dallo attuale stato di manutenzione di pali della pubblica illuminazione che rendono le vie cittadine scarsamente illuminaste e, in alcuni casi, completamente al buio. Ecco perché è stata inoltrata la disposizione al dipartimento dei Lavori pubblici per eliminare, o ridurre al massimo, gli inconvenienti segnalati e scongiurare ogni pericolo per danni a cose e, soprattutto, garantire la tutela dell’incolumità dei cittadini”.

Nella notte tra domenica e lunedì le fiamme hanno distrutto il portone dell’abitazione della madre del funzionario assunto come “assistente parlamentare all’Ars” lo scorso mese di marzo, dal presidente del gruppo autonomista, Carmelo Pullara. Nella stessa nottata, mentre i carabinieri stavano eseguendo i rilievi in via Amendola, è arrivata la segnalazione di un incendio che aveva interessato una Kia Sorento di proprietà di una casalinga del luogo, residente in via Palma. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri per spegnere il rogo. Infine, lungo il corso principale sono state danneggiate le vetrine di due farmacie in corso Vittorio Emanuele, una gioielleria in corso Umberto ed un bar in piazza Duomo. E per concludere ieri sera il portone incendiato in via La Malfa dove abita il dirigente del Pd, Massimo Ingiaimo.

