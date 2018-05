Licata femminile C/5: vittoria alla “coppa rosa amatoriale”

LICATA. Successo per le ragazze gialloblù che hanno vinto la prima edizione della Coppa Rosa Amatoriale, torneo organizzato dalla FIGC provinciale. Il Licata ha presentato due formazioni concludendo al primo ed al quarto posto. La finale è stata vinta in rimonta contro le Iron Girls Sciacca. Andate sotto per 2-0, le gialloblù non si sono perse d’animo e hanno agguantato il pari con una doppietta del capitano Alessia Caico. La gara è terminata dunque in pareggio e sono stati i calci di rigore a decretare la squadra vincente. Il Licata ha segnato tutti e tre i rigori con il portiere Corinne Scivoletto, Alessia Caico e Chiara Cartarasa, mentre le saccensi ne hanno sbagliato uno, consegnando così la vittoria alle calciatrici licatesi.

“E’ stata una gara bella – è il commento del capitano Alessia Caico – in cui meritavano loro quanto noi la vittoria. Abbiamo capito nel secondo tempo, dopo una prima frazione di ansia e paura che ci ha viste bloccate, che era il momento di agire e la coppa era lì a due passi che ci aspettava. C’era un unico obiettivo: mettere la palla dentro e portare il trofeo a casa, la nostra voglia è stata superiore della loro e abbiamo chiuso con un successo questa lunga stagione. Vittoria che, spero, sia trainante per la nostra squadra maschile e ci regali una gioia più bella: quella della promozione in serie D”.

La finale per il terzo posto ha visto prevalere invece l’Athena Agrigento per 6-0.

Ultima modifica: 8 maggio 2018