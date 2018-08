Licata e CanicattÃ¬ si equivalgono: un pari che rimanda la qualificazione

CANICATTI’. Finisce 2-2 la prima uscita ufficiale del nuovo Canicatti’ Calcio allenato da Nicola Terranova. Esordio stagionale per i biancorossi subito con un big match allo Stadio Liotta contro il Licata nell’andata del primo turno di Coppa Italia di categoria.

Biancorossi senza quattro squalificati: i tre nuovi Iacono, D’Angelo e Caronia, oltre a Tedesco. Primo tempo con i biancorossi piu’ attendisti, preme il Licata che pero’ non riesce a trovare la via del goal. Il primo vero episodio da sottolineare e’ rappresentato dal portiere biancorosso Lo Iacono (in porta al posto dell’ex Iacono appunto squalificato) che viene espulso in occasione di un’azione offensiva locale con Cannavo’.

Non viene concesso il calcio di rigore, ma viene sanzionato con il massimo provvedimento disciplinare il portiere biancorosso (ex Marsala) probabilmente per un fallo di reazione. Canicatti’ Calcio in 10 e gara in salita per i biancorossi che pero’ nel secondo tempo passano in vantaggio con Polito. Non passa tanto e pareggia Cannavo’ su rigore che battte l’esordiente Todaro (anni 16) entrato dopo l’espulsione di Lo Iacono. Sembrerebbe dare serenita’ il pareggio al Licata che pero’ va di nuovo sotto: e’ il bomber Agostino De Luca (arrivato dal Dattilo) a fare 2-1.

Non finisce qui perché e’ Testa a pareggiare per il 2-2 del Licata. Buona occasione per il Canicatti’ con Treppiedi in contropiede nel finale che pero’ non riesce a realizzare il nuovo vantaggio biancorosso. Risultato che tutto sommato va bene per i biancorossi in vista del ritorno cui bastera’ pareggiare 0-0 o 1-1 per passare il turno di Coppa. Ma considerando la rivalita’, domenica prossima al Carlotta Bordonaro sara’ un big match senza esclusione di colpi. E senza il pubblico, stavolta, licatese,

Ultima modifica: 27 agosto 2018