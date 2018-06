Licata, Confermati i due dirigenti

LICATA. Restano al loro posto i dirigenti del Comune di Licata attualmente in carica. Lo ha deciso il nuovo sindaco, Pino Galanti, che ha firmato la determina di “presa d’atto e conferma delle funzioni dirigenziali presenti all’interno del palazzo di città”. L’atto è stato pubblicato sull’albo pretorio on line del municipio.

I dirigenti titolari in carica, attualmente, sono solo due: il capodipartimento di Lavori Pubblici e Urbanistica Vincenzo Ortega, che guida anche, ad interim, gli Affari Generali, i Servizi Demografici ed i Servizi Sociali; ed il segretario generale Giovanna Italiano che guida ad interim anche il dipartimento Finanze.Entrambi manterranno gli incarichi attuali. Confermate anche le determinazioni del commissario straordinario con le quali sono stati individuati i dipendenti che sostituiscono i dirigenti in caso di assenza. Si tratta di Angelo Cambiano, Angela Grillo e Giovanna Bonelli. Il neo sindaco ha già istituito l’ufficio staff del sindaco, coordinato dalla dottoressa Giovanna Incorvaia (che mantiene anche il profilo professionale di funzionario della polizia locale) e composto dall’addetto stampa Franco Morello e dalla dipendente part time Giusy Burgio, adesso il sindaco, in attesa di nominare la giunta, sta pensando alla riorganizzazione dell’assetto burocratico e dell’ufficio Tributi. In sostanza il motore portante dell’azienda “Municipio” non ha personale adeguato e preparato a gestire tutta la parte complessa delle finanze, con accertamenti e riscossione.

