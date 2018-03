Licata, Commissario approva le misure correttive al Bilancio

LICATA. Il Commissario Straordinario Maria Grazia Brandara, con i poteri del Consiglio comunale, ha adottato dodici deliberazioni, le prime due delle quali concernono l’Adozione definitiva delle misure correttive, in risposta a quanto deliberato dalla Corte dei conti il 22 febbraio scorso e l’approvazione del regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Le altre dieci deliberazioni riguardano l’approvazione di debiti fuori bilancio. Per l’adozione delle misure correttive, con l’atto di Consiglio comunale, il commissario straordinario non ha fatto altro che confermare quanto già deliberato il 15 marzo scorso, con atto di giunta comunale, trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere definitivo.

Ultima modifica: 23 marzo 2018