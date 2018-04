Licata, Celebrata la festa della liberazione

LICATA. Alla presenza delle massime autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche, e di quelle di volontariato, operanti sul territorio, in modo alquanto semplice, è stata celebrata ieri a Licata la Festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

Come da programma, con in testa il Gonfalone della Città, il corteo davanti al Palazzo di Città, con in testa il commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, si è portato prima al cospetto del monumento dedicato al partigiano licatese Raimondo Saverino e, poi davanti al monumento dei Caduti in Guerra, dove, sono state collocate delle corone di alloro, con il sottofondo delle note delle silenzio e gli onori militari.

Ultima modifica: 25 aprile 2018