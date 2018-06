Licata calcio: Totò Maltese per il terzo anno in gialloblù

LICATA. Il Licata Calcio comunica di aver rinnovato l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Maltese.

Insignito del premio come miglior difensore della scorsa stagione agli awards del calcio, nonostante la pioggia di richieste pervenutegli da quasi tutte le squadre di eccellenza e mezza serie D, Maltese vestirà per la terza stagione consecutiva la gloriosa maglia giallo blu.

A Maltese vanno i migliori auguri della società per il raggiungimento di importanti e comuni obbiettivi sportivi.

Ultima modifica: 27 giugno 2018