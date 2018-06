Licata calcio: Scimonelli, Massimino, Le Mura e Marrali escono dalla societÃ 

LICATA. Alla luce dell’assemblea dei soci del Licata calcio che si è svolta svolta oggi è emersa una profonda divisione sulla programmazione sportiva e societaria futura.

In risultanza di ciò, il presidente Danilo Scimonelli e i dirigenti Enrico Massimino, Nico Le Mura e Andrea Marrali con dispiacere e rammarico, non essendo in comunione di intenti con la restante parte societaria, ritengono doveroso a tutela di questa importantissima piazza calcistica, fare un passo indietro e lasciare che gli altri soci attuino la propria programmazione sportiva.

I dirigenti outsider si dichiarano disponibili a concretizzare il passaggio di quote alla rimanente parte societaria o a terzi interessati.

Ultima modifica: 1 giugno 2018