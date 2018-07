LICATA. Il Licata calcio ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Cassaro.

Il forte difensore di origini sommatinesi che nell’ultimo anno ha indossato la maglia del Messina, alla sua prima esperienza nel campionato di Eccellenza avendo militato per tutta la sua carriera in serie D, torna in riva al saldo dopo la poco fortunata esperienza dell’anno 2013/14.

Ultima modifica: 16 luglio 2018