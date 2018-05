Licata, Automobilisti indisciplinati: previsti introiti per 250.000 euro di multe

LICATA. Il Comune di Licata “incasserà” circa 250.000 euro dalle violazioni al codice della strada ravvisate dalla polizia municipale per l’anno in corso. E’ quanto stabilito dal commissario straordinario dell’ente, Maria Grazia Brandara che ha praticamente previsto l’importo da inserire nell’apposito capitolo del bilancio. La delibera è stata pubblica all’albo pretorio del Comune.

E’ stato inoltre stabilito in che modo utilizzare la somma che si prevede di incassare. La parte più sostanziosa, 160.000 euro saranno utilizzati per il Fondo crediti di dubbia esigibilità che è da istituire. Con 25.000 euro sarà incrementato il Progetto di potenziamento della sicurezza urbana, affidato al comando della polizia municipale. Stessa somma sarà utilizzata per l’acquisto di segnaletica e attrezzature per migliorare la circolazione sulle strade comunale. Le rimanenti somme saranno usate per migliorare la sicurezza stradale, per l’acquisto di materiale didattico, per il vestiario del personale della polizia municipale, etc.

Nei giorni scorsi, il commissario ha affidato al segretario generale, la dottoressa Carola Italiano, l’incarico ad interim di capo della polizia municipale, in quanto è andato in pensione, dall’inizio del mese, il funzionario Pietro Carmina. E visto che in servizio c’è un solo dirigente, Vincenzo Ortega, già caricato di responsabilità in settori delicati quali i Lavori pubblici e l’urbanistica, è stato quindi deciso di affidare la carica al segretario dell’ente. Tornando alla somma d incassare per le multe, visto l’importo elevato è lecito pensare che in città gli automobilisti siano alquanto indisciplinati. Ed il periodo più difficile è quello estivo, quando aumenta la popolazione per il ritorno a casa, per le vacanze di tanti licatesi emigrati, ma anche per la presenza di bagnanti che si riversano sulle spiagge del litorale licatese. C’è chi parcheggia sui marciapiedi, chi sul ciglio della strada, chi addirittura ostruisce i passaggi dei villini con i residenti che vanno su tutte le furie perché non possono accedere a casa propria. Un vero “record” di contravvenzioni si è registrato nell’agosto del 2017 e denota il malcostume di molti automobilisti intenti a parcheggiare la propria auto in zone non consentite. “Tolleranza zero” però da parte degli agenti della Polizia Municipale che non hanno avuto scrupoli a prendere penna e taccuino per sanzionare le auto parcheggiate in doppia e tripla fila, nonché sulle strisce pedonali o, ancor peggio, in aree riservate ai disabili. Agli incauti automobilisti non resterà altro da fare che pagare la multa e sperare in un maggiore rispetto per il codice della strada. Il fenomeno della sosta selvaggia è ancora molto diffuso a Licata. In centro come in periferia.

Ultima modifica: 15 maggio 2018