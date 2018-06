Licata, Altri due anni di demolizioni con la ditta “Conpat”

LICATA. Via libera del Comune ad altri due anni di demolizioni degli immobili abusivi. All’albo pretorio on line dell’ente è stata pubblicata la determina dirigenziale del settore Urbanistica con la quale viene firmato il contratto con l’impresa edile che si è aggiudicata i lavori di demolizione degli stabili senza licenza per i prossimi 24 mesi. Si tratta della ditta Conpat Scarl di Roma.

L’impresa si è aggiudicata i lavori per 265.371,45 euro, di cui 233.294,65 euro per le opere e 32.076,80 euro per gli oneri della sicurezza. La firma del contratto è l’ultimo passo prima dell’apertura del cantiere per procedere all’esecuzione degli interventi. Via libera, dunque, alla terza trance di demolizioni di immobili realizzati abusivamente a Licata nella fascia dei 150 metri dalla battigia, in zona a vincolo di inedificabilità assoluta.

I tecnici del Comune hanno provveduto a consegnare i lavori alla terza impresa che, dal 20 aprile del 2016 quando sono iniziati gli interventi, si sussegue nella demolizione degli immobili abusivi residenti in città. Finora, dal 20 aprile del 2016, sono oltre 140 le villette abusive edificate vicino al mare demolite dalle imprese incaricate dal Comune o dagli stessi ex proprietari. In attesa che la ditta aggiudicataria dell’appalto attivi le proprie ruspe, le demolizioni non si sono fermate.

