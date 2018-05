Libri in MoVimento anche a Licata; weekend di cultura in piazza Attilio Regolo

LICATA. “LEGGERE È IL CIBO DELLA MENTE”: questo lo slogan scelto da una campagna di sensibilizzazione del Governo, il cui scopo era avvicinare la cittadinanza ai libri. Del resto non esiste frase migliore per descrivere il valore della lettura: leggere fa bene e arricchisce, al punto da essere fondamentale tanto quanto il cibo… e se la pagina scritta perfeziona il nostro linguaggio e migliora il nostro modo di comunicare e di relazionarsi, abituarsi alla lettura significa dare al proprio mondo la possibilità di espandersi e mutare, ed alla propria mente di arrivare là dove il corpo non può spingersi. Ecco perché il MoVimento 5 Stelle di Licata aderisce all’iniziativa del MoVimento, dal nome “LIBRI IN MOVIMENTO”. In occasione del Salone del Libro che si terrà a Torino, anche gli Attivisti del Movimento 5 Stelle di Licata scelgono di creare un piccolo Salone del Libro. L’iniziativa si terrà domani, sabato12 maggio, dalle 9 alle 21 e domenica 13 maggio, dalle 9 alle 13 in Piazza Attilio Regolo.

“Chi vorrà, potrà portare due libri e prenderne uno in cambio, così da lasciare una traccia di sé e prendere per sé una nuova traccia. È una iniziativa di tutti, per tutti; è una iniziativa della cultura per la cultura, una iniziativa dell’uomo per l’uomo, è una iniziativa che vuole solo poter trasmettere l’immagine di una comunità che vuole crescere, migliorarsi, ma che- soprattutto- vuole continuare a Leggere. I libri sono stati e sempre saranno una porta aperta verso il mondo ed oltre”.

Ultima modifica: 11 maggio 2018