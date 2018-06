Libero Consorzio: convegno sull’Anticorruzione

AGRIGENTO. “Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione: semplificazione, pubblicità e trasparenza nella legislazione vigente” è il tema del seminario di formazione organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in programma allo Spazio Temenos (Chiesa di San Pietro, Agrigento), venerdì 8 giugno prossimo, con inizio alle 9.

L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine di Agrigento, dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento e dall’Ordine degli Avvocati di Sciacca, ha il supporto del prof. Enrico Camilleri, presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università degli studi di Palermo.

Il seminario, aperto dai saluti del Commissario straordinario del Libero Consorzio, dott. Girolamo Alberto Di Pisa e del Magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, si avvale degli interventi di autorevoli relatori. La peculiarità del seminario è determinata dalla circostanza che i contributi apportati dai relatori non hanno un carattere esclusivamente teorico, ma sono il frutto di esperienze quotidiane maturate sul campo da parte di operatori delle Forze dell’Ordine, del mondo Accademico e della Magistratura.

I lavori, moderati dal giornalista, Salvatore Parlagreco, sono suddivisi in due sessioni. Nella prima sessione mattutina interverranno il dott. Calogero Ferlisi, Presidente TAR Sicilia: “Riflessioni in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e diritto di accesso agli atti”; il Dott. Maurizio Graffeo, Presidente Sezione di controllo della Corte dei Conti Regione Siciliana: “La Corte dei Conti ed il sistema dei controlli nell’attività di prevenzione della corruzione”; il Colonnello Pietro Maggio, Comandante provinciale Guardia di Finanza di Agrigento: “Il ruolo della Guardia di Finanza”e la Prof.ssa Maria Cristina Cavallaro, Docente di Diritto Amministrativo UniPa: “La trasparenza come controllo e buona Amministrazione”

Nel pomeriggio, infine, le relazioni di Luigi Patronaggio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento: “Il sistema repressivo della corruzione”; Caterina Ventimiglia, docente di Diritto Amministrativo UniPa: “Nomina ruolo e poteri della figura del responsabile dei nuovi anticorruzione”; del Colonnello Giovanni Pellegrino, Comandante provinciale Arma dei Carabinieri di Agrigento: “Capacità operative ed informative dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni corruttivi” e di Angela Maria Spatola, Primo Dirigente Divisione Anticrimine Questura di Agrigento: “Le attività della Polizia di Stato nella prevenzione e nel controllo della corruzione”.

Ultima modifica: 3 giugno 2018