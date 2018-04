Di Eugenio Cairone

25 aprile, tra Liberazione e Libertà.

Una Festa della democrazia. Una Festa da sempre, però,motivo di contrapposizioni.

Perché la ricorrenza della Liberazione dal Nazifascismo,offre lo spunto per alcune riflessioni. Perchè è stato fatto forse poco per far comprendere il significato vero del 25 Aprile e di quanto sia importante la Libertà per un individuo.

Certo è una bella pagina di storia da approfondire proprio con i giovani per non mettere in discussione il25 Aprile anche perchè non ci possono essere paragoni con gli occupanti di quel maledetto periodo.

Oggi nelle piazze d’Italia la Festa è nel nome di un unicosentimento.

Siamo Liberi.

Liberi… ma non di delinquere, o di entrare dentro alle case della gente, di picchiare i professori, di fare i bulli e i prepotenti, di prendersi gioco dello Stato attraverso le sue Istituzioni. Liberi ma non di nuocere.

Quanto bisogno c’è di lavorare per “creare” delle brave persone.

Solo cosi si può onorare veramente il 25 Aprile.

Diversamente, con i tanti farabutti in giro, non si riconosce per niente il nobile gesto dei morti, uomini caduti il 25 Aprile per la Liberazione del Paese.

Bisogna finirla, insomma, di continuare a confondere“Liberazione” e “Libertà”.

Cosi si disprezza il significato della Festa.

Eugenio Cairone

Ultima modifica: 25 aprile 2018