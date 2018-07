L’ex assessore di Favara, Lillo Attardo chiede ad Hamel di pulire anche a Cannatello

AGRIGENTO. L’ex vice sindaco di Favara ed ex assessore alla nettezza urbana, Lillo Attardo interviene sulla situazione di degrado che si registra a Cannatello. “ E’ giusto – dice – che i cittadini paghino le bollette ma, di contro, è sacrosanto che ricevano quello per cui pagano, e cioè, raccolta, spazzamento e diserbamento.

Non ci vuole tanto ad eliminare tale degrado, ma solo la buona volontà dell’assessore al ramo Nello Hamel. Ricordo che lo scorso anno – continua Lillo Attardo- tutto questo lo abbiamo fatto con gli operatori in forza al Comune di Favara- dopo aver ripulito il giardino di Abid. Poi sulla figura da terzo mondo, agli occhi dei pochi turisti che vengono, preferisco non commentare” conclude l’ex Assessore Attardo.

Ultima modifica: 18 luglio 2018