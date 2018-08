Il Mojo festeggia 10 anni, Lello Analfino canta, negozi aperti fino a tardi e tanta gente Resta a Girgenti.

Bagno di folla, in occasione del decimo compleanno, con special guest Lello Analfino, artista di casa nostra, che ha cantato ancora una volta in quella che è stata la piazza simbolo degli appuntamenti con la musica dal vivo in città.

A presentare lo spettacolo non poteva che esserci Riccardo Gaz, anche lui, figlio di questa città con un amore infinito per questa terra.

Ma l’appuntamento in piazza San Francesco ad Agrigento non è stato l’unico ad attirare tantissima gente.

L’iniziativa promossa dai negozianti in occasione del primo fine settimana di “R-Estate a Girgenti”, con una rassegna di numerosi eventi che tutti i weekend di agosto animerà il centro storico, promossa dalle attività commerciali di via Atenea, via Pirandello e piazza San Francesco, ha funzionato. Dopo il debutto, di ieri, la rassegna prosegue sabato 4 agosto con numerose iniziative.

Ultima modifica: 4 agosto 2018