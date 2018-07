Leggere un libro sotto l’ombrellone: a Realmonte l’iniziativa degli amici di “Mariella”

REALMONTE. La proposta “Un libro al mare” è la prima di una serie di eventi che gli amici di “Mariella Amico” promuovono per ricordare una cara persona, cresciuta ad Agrigento e trasferitasi molto giovane in Piemonte, dove ha svolto con grande passione tutta la sua carriera lavorativa, prima come maestra e poi, per oltre un ventennio, da Dirigente scolastica.

Ma è tornata sempre, periodicamente, soprattutto in estate, nella sua terra di origine, che per lei significava anche la gente, la spiaggia e il mare di Giallonardo, verso cui esprimeva sinceri legami affettivi. Da lunedì 16 presso il chioschetto della spiaggia di Giallonardo, del Comune di Realmonte, i bagnanti potranno prendere in prestito dei libri di vari argomenti, per adulti e bambini.

L’iniziativa proseguirà per tutta l’estate grazie all’affettuosa disponibilità dei fratelli Puccio del chioschetto Giallonardo Q.

Chi lo desidera potrà ritirare gratuitamente un libro da leggere sotto l’ombrellone o anche a casa e restituirlo quando lo avrà finito . Si tratta di testi di vari argomenti, per adulti e bambini.

Su ogni libro un adesivo spiega ai lettori l’iniziativa: “Il libro che hai fra le mani leggilo, gustalo, amalo e quando lo avrai finito riportalo là dove lo hai preso. Darai così ad altri la possibilità di godere dello stesso piacere.

Mariella amava leggere e amava il mare di Giallonardo, la spiaggia del suo cuore per tutta la vita.

Questa iniziativa è in suo ricordo e lei ne sarà (ne sarebbe stata) contenta.

