Lega Pro, il Milan vuole iscrivere la seconda squadra

Il Milan sarebbe pronto ad iscrivere la squadra Primavera nel campionato di Serie C

A quanto pare i tempi sarebbero ormai maturi per l’approdo delle squadre B in Legapro, queste le parole di Malagò da fonte Mediaset: “Quanto ci vorrà per vedere le seconde squadre? Penso giorni. Uscirà un provvedimento che le sdoganerà, un endorsement definitivo con le squadre, non so dire se già dal prossimo campionato o al massimo tra un anno. Però oramai il discorso è varato e deve andare avanti”.

Per quanto riguarda nello specifico il Milan, Fassone sarebbe già pronto ad iscrivere il club rossonero nel campionato di Legapro già ad iniziare dalla prossima stagione 2018/19; la questione verrà ratificata nella prossima assemblea del club.

Ultima modifica: 3 maggio 2018