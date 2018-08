Le vacanze di Natale si prenotano a settembre: le idee per quest’anno

I vacanzieri d’Italia si dividono sostanzialmente in due grandi categorie. Ci sono quelli che vanno in vacanza in estate, scegliendo località nella penisola o nel Mediterraneo per cui il periodo è il migliore, lavorando poi tutto l’inverno. E poi ci sono quelli che durante l’estate si godono le località vicine a casa o scelgono formule toccata e fuga low cost, risparmiando per fare un bel viaggio durante il periodo di Natale-Capodanno andandosene al caldo quando tutti i vicini di casa sono immersi nel gelo.

Le vacanze in tutti i casi sono meravigliose, ovviamente, ma con un pizzico di cinismo si può confessare che essere su una spiaggia in costume da bagno quando a casa sono tutti in sciarpa e piumino piace a tutti. La stagione fredda da noi è molto lunga e spezzarla con una boccata d’aria in qualche paradiso tropicale, non è affatto male.

Le festività di Natale sono l’occasione migliore per andare alla ricerca di un po’ di relax. Quando si scelgono destinazioni tropicali, tuttavia, il periodo è considerato alta stagione e per questo è fondamentale prenotare le vacanze con anticipo: agosto e settembre sono il momento ideale. Leggi su Costa Crociere quali sono le proposte per la tua crociera natalizia, le proposte sono tante e diverse.

Dove andare in vacanza a Natale?

Se per quest’anno il tuo bianco Natale lo vuoi così per il colore candido della sabbia sotto ai tuoi piedi, allora scegli di trascorrerlo alle Maldive. Questa destinazione, infatti, non è così irraggiungibile come si pensa, soprattutto se si sceglie di visitarla con una bella nave da crociera. Quest’anno, insomma, a prezzi convenienti potresti scartare i tuoi regali su una bella spiaggia che guarda all’Oceano. Se i resort sugli atolli sono costosi, scegliendo una crociera questo problema non c’è visto che nella tua visita sarai seguito dal tuo hotel di lusso galleggiante. Un vero spettacolo!

In una vacanza alle Maldive è possibile trascorrere lunghe ore in totale relax, facendo il bagno nelle sue acque cristalline, prendendo il sole, facendo snorkeling nei fondali o dedicandosi agli sport acquatici proposti. Le cose da fare sono tante e annoiarsi è praticamente impossibile, anche perché spostandosi con la nave si attracca ogni giorno in un posto diverso da scoprire, esplorare e di cui innamorarsi. La crociera, insomma, dà grandi vantaggi, specialmente se si vuole fare un viaggio in questi luoghi.

Perché la crociera a Natale

Le vacanze nel periodo invernale sono per molti un momento di relax prima di riprendere le proprie attività a tutto ritmo. Proprio per questo motivo l’obiettivo del viaggio è rilassarsi e fra le formule di viaggio non c’è nulla di più tranquillo, confortevole e rilassante che una crociera. Anche se si visitano tante cose diverse, infatti, si ha sempre l’appoggio di una struttura di lusso (la nave) dotata di ogni comfort e servizio e, quindi, anche durante la semplice navigazione si ha la garanzia di vivere una favola.

Di giorno si può fare il bagno in piscina, fare sport, attività all’aperto, andare in palestra, di sera ci sono ristoranti, discoteca, casinò, cinema. La nave, insomma, è un piccolo mondo a parte fatto e strutturato con l’obiettivo di tenere a debita distanza la noia e concedere ai propri ospiti il massimo relax.

Ultima modifica: 30 agosto 2018