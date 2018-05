Le ragazze della Guidotto si laureano campionesse regionali under 15

LICATA. La Polisportiva Guidotto Licata trionfa nel campionato regionale under 15. Le ragazze della società di Armando Tabone e Francesca Muscarella, a Palermo, si sono laureate campionesse regionali di pallamano femminile.

Hanno avuto la meglio su altre tre formazioni: la Pallamano Agrigento, la Pallamano Messina e l’Olis Club di Rosolini. In semifinale le licatesi, allenate da Francesca Muscarella e Katarina Tothova, hanno battuto Messina per 28 – 9.

Nella finalissima hanno sconfitto la Pallamano Agrigento per 16 – 10. La classifica finale: prima la Polisportiva Guidotto, seconda la Pallamano Agrigento, terza la Pallamano Messina e quarta Rosolini.

Riconoscimenti, inoltre, per alcune delle atlete della Guidotto: Naike Bona è stata premiata come migliore realizzatrice e migliore giocatrice del torneo. Viviana Peritore è stata premiata come migliore ala sinistra e Michelle Peruga ha avuto il premio come migliore ala destra.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato – commentano Armando Tabone e Francesca Muscarella – che conferma il fatto che, dopo ben 38 anni di attività, la voglia della Guidotto di fare bene è rimasta intatta. Confermiamo quanto diciamo da sempre: lo sport aiuta a crescere”.

