Le prime parole di Paolo Nicoloso : Agrigento è l’occasione della vita

C’è molta curiosità intorno al nuovo volto della Moncada. Paolo Nicoloso centro di 2 metri di altezza e classe 2000, nella stagione 2018-19, vestirà la maglia biancazzurra. Il friulano sarà un nuovo rinforzo di coach Franco Ciani.

“La Fortitudo Agrigento – dice il giovane Paolo Nicoloso – è un treno che passa solo una volta nella vita. Sono felice ed emozionato di fare parte di questa grande squadra. E’ la prima volta nella mia vita che mi allontano così tanto da casa. E’ la mia prima esperienza in un campionato così importante. Spero di fare bene”. Il giocatore è di fatto l’undicesimo elemento del roster della Moncada che ha pescato lontano dalla Sicilia il suo under 20. Un giocatore che sarà a disposizione non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile della società del Presidente Salvatore Moncada. “Sono entusiasta di questa nuova avventura, ho parlato con coach Franco Ciani. E’ un allenatore molto preparato, sa lavorare molto bene con i giovani e questo mi ha particolarmente fatto piacere”.

Nicoloso scalpita per cominciare la sua nuova esperienza. Di mettersi in gioco per crescere professionalmente, un’occasione importante che certamente il giocatore non ha voluto lasciarsi sfuggire. “Non vedo l’ora di cominciare – dice ancora il friulano – sarà davvero bello mettere piede in una struttura così importante. Avere il palazzetto e la foresteria, ma anche la palestra sempre a disposizione e soprattutto nel giro di pochi metri, è un vantaggio che in poche altre parti possono vantarsi di avere. Io darà il massimo, ho voglia di fare bene”.

Le prime parole del neo centro agrigentino fanno ben sperare per la prossima stagione, ma Nicoloso dovrà ancora aspettare quattro settimane prima di cominciare. La Moncada infatti inizierà la preparazione il prossimo 24 agosto. Nicoloso ha ancora tempo di godersi le vacanze. Di lui Franco Ciani ha detto n gran bene.

Ultima modifica: 2 agosto 2018