Le multe aiutano i conti del Sindaco : Agrigento più di 700 mila euro per 12,1 euro ad abitante

Aumentano gli incassi da multe per violazione del codice della strada nei comuni siciliani: nel 2017 i sindaci hanno introitato più di 42 milioni di euro con un incremento di oltre il 62 per cento rispetto all’anno precedente. Le tabelle ministeriali che monitorano incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche traducono in cifre le sensazioni quotidiane di tanti automobilisti e motociclisti alle prese con viaggi sempre più impegnativi nello slalom tra autovelox e buche.

In Sicilia il record degli incassi va a Palermo con oltre 19 milioni di euro e 29 euro pro-abitante), seguita da Catania a 10,27 milioni (34,6 a testa), Messina (4,21 milioni per 17,3), Siracusa (3,87 milioni e 31,2)), Trapani (1,65 milioni e 23,4), Ragusa (1,50 milioni e 20,6)), Agrigento (poco più di 700 mila euro per 12,1 euro ad abitante)), Enna (500 mila 17,8 euro procapite) e Caltanissetta (490 mila euro e 8,2 euro a testa). Il record italiano del costo procapite è di Firenze e Bologna, in un testa a testa di 47 milioni di euro per 130 euro ad abitante, stacca Milano che si ferma al terzo posto nella classifica nazionale con entrate stabili rispetto all’anno scorso con 160 milioni e 124 euro ad abitante.

In tutta Italia, scrive il GDS, l’anno scorso i Comuni hanno raggiunto la cifra record di 1,67 miliardi. La conferma per tutti i comuni si avrà dopo il 30 aprile, quando saranno approvati i rendiconti dell’anno scorso.

Ultima modifica: 9 aprile 2018