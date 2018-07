Le migliori spiagge per la vostra vacanza in Sicilia

Nel corso di questi ultimi anni il turismo in terra siciliana è aumentato in maniera considerevole, tanto che l’isola italiana, oggi, raggiunge un numero di consensi pari a quello di Sardegna e Puglia.

Se state pensando di trascorrere le vostre vacanze estive in tale regione, oggi andremo a vedere quelle che sono le migliori spiagge. Sabbia finissima e bianca, scogli selvaggi, calette deserte, ma anche servizi balneari di alto livello: scopriamo quali sono i luoghi assolutamente da non perdere.

Partiamo col dire che qualsiasi spiaggia della Sicilia è un angolo di paradiso, quindi non rimarrete di certo delusi. Oggi però andiamo a fornirvi alcune indicazioni su quelle che sono i luoghi assolutamente da vedere in questa terra. La Sicilia è diventata negli ultimi anni molto accogliente per i turisti e facile da raggiungere grazie ai traghetti per la Sicilia prenotabili tutto l’anno attraverso i servizi messi a disposizione da Moby, azienda leader del settore trasporti su nave che offre navi e traghetti di ultima generazione, confortevoli e ricche di ogni genere di servizi, per portarvi comodamente nei principali porti italiani, tra cui la Sicilia.

Tornando alle migliori spiagge partiamo col vedere la zona di Palermo, qui troverete la Riserva Naturale dello Zingaro, fatta di natura incontaminata e selvaggia, dove sono presenti sette calette disseminate in sette chilometri di costa rocciosa. Un’altra zona incantevole è la Tonnara di Scopello, non si tratta di una vera e propria spiaggia, ma un accesso facile e sicuro verso il mare, adatto anche per i bambini, dove trovare tutta la bellezza di un antico borgo marinaro siciliano. Poco distanti ci sono anche servizi balneari di alto livello come quelli di San Vito Lo Capo.

Passando alla zona di Agrigento troverete la Scala dei Turchi poco distante dalla Valle dei Templi, un immenso costone di bianca roccia calcarea a picco sul mare che regala uno scenario lunare. Sicuramente da non perdere è la spiaggia di Giacche Bianche, un’insenatura naturale circondata da vigneti e ricoperta di sassi rotondi, bianchi e lisci.

Tra le spiagge famose spiagge troviamo anche Porto Paio di Menfi, una delle spiagge più a sud dell’isola. Ottimale per chi ama le esperienze full immersion nella natura, dove gli scenari diventano africani e il bagno può essere effettuato in acque incontaminate, situate più a sud di Tunisi. Coloro che preferiscono spiagge cittadine in cui trovare ogni genere di comfort, dovete assolutamente visitare quelle di Mondello. La spiaggia palermitana per eccellenza, che regala un angolo di Caraibi direttamente in città.

Per coloro che amano lo snorkeling, Cala Cinque Denti regala uno sguardo coloratissimo di flora e fauna sottomarina, e poco distante potrete raggiungere anche Lago Venere. Qui troverete specchio d’acqua salata con tanto di fanghi vulcanici e acque termali naturali, per una vera esperienza di SPA.

La regina delle spiagge è sicuramente l’Isola dei Conigli a Lampedusa, premiata nel 2013 come la spiaggia più bella del mondo da TripAdvisor. Acque cristalline e colori dei caraibi sapranno sicuramente conquistare le vostre preferenze. Infine, per chi ama le immagini da cartolina e un bagno di arte e cultura non può perdersi Cefalù, una piccola perla balneare con il suo piccolo porto di spettatori e gli stretti vicoli.

Ultima modifica: 19 luglio 2018