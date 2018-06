Lavoro. Al via i corsi di formazione dell’Anas: ecco come partecipare

L’Anas ha reso noto che sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dalla stessa Azienda nell’ambito del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa della Regione Siciliana.

I corsi che sono gratuiti e prevedono anche l’erogazione d un’indennità giornaliera di 5 euro lordi, sono destinati a persone in cerca di prima occupazione, disoccupati (Sezione A), residenti o domiciliati in Sicilia.

Gli interessati devono essere in età lavorativa (i minorenni devono avere assolto l’obbligo formativo) e possedere il titolo di studio minimo eventualmente previsto per il percorso scelto.

I cittadini non comunitari devono possedere regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Non è possibile iscriversi contemporaneamente a più di un corso, al termine del quale sarà rilasciata una qualifica o una specializzazione.

Le sedi formative saranno a Palermo, Custonaci, Agrigento, Caltanissetta.

Le aree professionali e relative sotto -aree previsti dai corsi concernono i settori del Turismo e Sport /Servizi Turistici, dei Servizi alla persona,cultura, informazione e tecnologie informatiche, agro-alimentare e servizi commerciali.

Gli interessati potranno scaricare il modulo di iscrizione, compilarlo e invialo a: info@anasitalia.org, specificando specificando il corso e la sede al quale voler partecipare.

All’istanza di partecipazione vanno allegati documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale, certificato di disponibilità al lavoro D.I.D., titolo di studio o autocertificazione, – certificato di residenza o autocertificazione.

Per informazioni è possibile rivolgersi al tel. 091/9743586 – info@anasitalia.org

Ultima modifica: 14 giugno 2018