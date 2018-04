Laura Sicurelli: quando la passione per lo sport porta ad alti livelli

La ginnasta empedoclina Laura Sicurelli conquista sempre più podi e porta a casa nuovi successi. A soli 15 anni, e con amore e passione per lo sport, Laura lascia tutti a bocca aperta durante le sue esibizioni. E’ già campionessa pluripremiata in campo regionale ed interregionale ma non ha mancato anche di arrivare ad ottimi risultati anche in campo nazionale.

In ultimo a Catania, alla Seconda Prova di Ginnastica Artistica campionato interregionale zona sud, si è classificata prima all round. Era reduce della Prima Prova superata sempre col primo posto. Oltre a questo ha anche conquistato il primo posto sul podio su tutte e quattro le specialità: volteggio, parallele, trave e corpo libero.

Orgogliosa di lei la Società Kerkent Gym Team della palestra Le Pulci con in testa Rosa Maria Lazzara e Bruna Bonfiglio, l’istruttore Gina Berescu e l’assistente Marika Alongi. Per la stessa società si è anche distinta Carlotta Fiore che ha conquistato il primo posto sul podio nella specialità corpo libero.

Ed è proprio in quella palestra di Porto Empedocle che entrando per caso, Laura vi è rimasta e ha mosso i suoi primi passi artistici all’età di 8 anni sotto una guida professionale. Il suo talento naturale è stato fin da subito notato e per questo è stata indirizzata immediatamente nel settore agonistico partecipando alle prime gare solo dopo pochi mesi di allenamento. Nel 2014, dopo aver vinto il titolo regionale viene convocata con la sua istruttrice Berescu al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove vengono formati gli istruttori e le ginnaste promettenti dell’Unione Europea. Nel 2016 viene data in prestito alla squadra romana “Juvenia” per disputare il campionato di Serie B e nel 2017 partecipa al campionato di serie B con la squadra “Eur” di Roma riuscendo a portare le due squadre a un secondo e terzo posto. Sempre nel 2016 si classifica al primo posto al test per disputare le mini olimpiadi “i giochi delle isole”, che vedono coinvolte diverse isole del mondo con tutte le discipline sportive. Le gare si sono disputate a Palma di Majorca e la Sicilia si è classificata al secondo posto per la ginnastica artistica, mentre Laura a titolo individuale ha portato a casa due medaglie: un oro al corpo libero e un bronzo al volteggio.

Dunque, un orgoglio per la famiglia e per quanti credono nel suo talento. La promettente ginnasta empedoclina è pronta a nuove sfide ed altrettanti nuovi successi che di certo conquisterà prossimamente.

Ultima modifica: 9 aprile 2018