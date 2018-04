L’assostampa di Agrigento : solidarietà alla giornalista Chipparo

ARAGONA. La sezione di Agrigento dell’Associazione siciliana della stampa esprime solidarietà alla giornalista Vanessa Chiapparo che in questi ultimi giorni è stata oggetto di un vero e proprio linciaggio mediatico per avere scritto un articolo nel quale si descriveva una situazione di oggettivo degrado esistente in un quartiere di Aragona, situazione peraltro già attenzionata dalle forze dell’ordine locali.

Il sindacato unitario dei giornalisti ancora una volta è costretto a stigmatizzare comportamenti intimidatori nei confronti di colleghi che, con serietà, correttezza professionale e onestà intellettuale, riportano notizie ritenute da qualcuno “scomode” e che per questo motivo diventano oggetto di minacce, insulti e scherno che purtroppo trovano un enorme amplificatore nei social media.

Nel ribadire l’incondizionata vicinanza alla collega Vanessa Chiapparo, l’Assostampa agrigentina ricorda a tutti che il lavoro del giornalista è uno dei ruoli cardine della società: ossia fare il guardiano della democrazia, denunciando ogni fatto o comportamento che vadano contro il rispetto della legalità e della dignità.

Nel caso la vicenda dovesse avere sviluppi di carattere penale, la sezione agrigentina del sindacato dei giornalisti è pronta a costituirsi parte civile al fianco della collega oggetto del linciaggio mediatico.

