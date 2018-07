L’associazione AEL commemora i ferrovieri scomparsi nell’incidente di Butera del 17 luglio 2014

AGRIGENTO. Ricorre il quarto anniversario del tragico incidente ferroviario di Butera dove hanno perso la vita tre operai del settore manutenzione. L’associazione, costituita dai colleghi degli sfortunati lavoratori, da allora annualmente organizza eventi per ricordarne la memoria.

In proposito, sabato prossimo 21 luglio alle 10 presso la Cappella della Stazione Agrigento Centrale l’Arcivescovo di Agrigento, Cardinale Francesco Montenegro, celebrerà una messa in suffragio dei tre ferrovieri Antonio La Porta, Enzo Riccobono e Luigi Gaziano. Per l’occasione sarà deposta una corona ai piedi della scultura simbolica realizzata dai colleghi. L’evento è organizzato dall’Associazione AEL con la collaborazione dell’associazione culturale Ferrovie Kaos.

Ultima modifica: 17 luglio 2018