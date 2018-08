L’associazione A testa alta solidale con Patronaggio

LICATA. L’associazione A testa alta, attraverso la propria pagina facebook, esprime «forte e incondizionata solidarietà» al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, bersaglio in questi giorni di «gravi attacchi da parte di diversi esponenti politici nonché di una inqualificabile quanto ingiustificata aggressione mediatica». «Sul caso Diciotti» – scrive l’associazione – «il Procuratore Patronaggio ha soltanto svolto il proprio dovere di indagare e investigare, in autonomia e indipendenza, per accertare – come prevede la legge – i fatti, l’esistenza o meno di violazioni, eventuali responsabilità».

E poi l’appello alle istituzioni e alla società civile: «siano vicine, non solo a parole ma con i fatti, al Dott. Patronaggio e a tutti i Sostituti che, con il loro quotidiano e coraggioso lavoro, operano in una realtà difficile come la nostra senza guardare in faccia nessuno, come dimostrano anche le recenti inchieste giudiziarie svolte dalla Procura di Agrigento».

«Il sostegno all’azione di questi Magistrati» – conclude l’associazione – «è un preciso dovere per tutti i cittadini onesti che vogliono un futuro migliore per il nostro territorio, e per il Paese».

Ultima modifica: 27 agosto 2018