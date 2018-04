Lampedusa, Sequestrato il depuratore: 13 indagati tra cui Giusi Nicolini ed il sindaco TotÃ² Martello

LAMPEDUSA. L’impianto di depurazione del Comune di Lampedusa è stato sequestrato. Il motivo: impianti non funzionanti e livelli di inquinamento da batteri fecali 10mila volte superiori ai limiti di legge: è il risultato degli accertamenti della Procura di Agrigento. I magistrati hanno notificato anche 13 avvisi di garanzia e sequestrato 600 tonnellate di materiali. Tra gli indagati che hanno ricevuto l’avviso di garanzia ci sono l’ex sindaco Giusi Nicolini e l’attuale capo dell’amministrazione comunale, Totò Martello. Il depuratore è gestito direttamente dal Comune.

I dettagli dell’operazione sono stati illustrati durante una conferenza stampa del Procuratore capo della Repubblica di Agrigento,. Luigi Patronaggio con il comandante dei carabinieri Giovanni Pellegrino.

A procedere, svolgendo un’attività investigativa in materia ambientale, sono stati i carabinieri del centro Anticrimine natura.

I lavori per la realizzazione del depuratore di Lampedusa cominciarono alla fine degli anni 90. Fu progettato per servire circa 5mila persone ma la popolazione ne conta quasi 6mila e in alta stagione turistica si può arrivare anche a 20mila presenze, oltre a tutte le persone che transitano dall’isola nel contesto delle migrazioni.

Ultima modifica: 26 aprile 2018