Lampedusa, Lello Analfino e i Tiinturia hanno inaugurato con successo “Snapshots from the Borders”

LAMPEDUSA. Grande successo nella prima serata a Lampedusa per il concerto dei Tinturia. Folla e tanto divertimento. Manifestazione voluta dal sindaco Totò Martello e dalla sua amministrazione. L’organizzazione è curata da Enzo Bellavia mentre il supporto logistico è di Sandro Bennici.

Il progetto si chiama “Snapshots from the Borders” e fino a domani riunisce a Lampedusa i 31 partner provenienti da molti Paesi dell’Unione Europea, in rappresentanza di Enti Locali e di Organizzazioni della Società Civile. Il progetto, della durata di tre anni, è cofinanziato dall’Unione Europea e vede il Comune di Lampedusa e Linosa come capofila. “Snapshots from the Borders” intende investigare le dinamiche sociali delle Comunità locali delle Città di Frontiera alle prese con le sfide del presente e con le criticità derivanti dai crescenti flussi migratori e favorire la comprensione critica sull’interdipendenza tra le cause dei flussi migratori e il raggiungimento degli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) delle Nazioni Unite. Il principale obiettivo del progetto è la realizzazione della Rete delle città europee di confine interessate dai flussi migratori, per promuovere coerenza delle politiche a livello europeo, nazionale e locale e sensibilizzare ad una maggiore coesione sociale, non solo tra Comunità ospitanti e migranti, ma anche all’interno delle stesse Comunità Locali. A tal proposito saranno realizzati nel corso dei tre anni di attività anche eventi culturali, che avranno il loro culmine il terzo anno presso 28 Capitali dei Paesi Europei. Ad inaugurare il ciclo degli eventi culturali previsti a Lampedusa ieri sera sono stati i Tinturia, band emergente del panorama siciliano, acclamata soprattutto dal pubblico giovanile per le loro calde sonorità mediterranee e il loro impegno sociale. Stasera sarà la volta di Rosalia Misseri, interprete della classica canzone all’italiana con

la band “Lucio Dalla” per un Tributo all’artista Scomparso. Il concerto inizia alle 21.30 nella piazza principale di Lampedusa.

