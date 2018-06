L’Alessandria della Rocca promossa in Seconda categoria

ALESSANDRIA DELLA ROCCA. La squadra di Alessandria della Rocca approda in Seconda Categoria. La compagine di Vincenzo Greco, infatti, batte l’Eraclea Minoa per 2 a uno e mette il sigillo ad un campionato soddisfacente ma che alla fine, rischiava di essere vanificato.

Davanti ad un pubblico, sicuramente da categorie superiori, la compagine alessandrina ha “rischiato” di perdere la gara, quando a passare in vantaggio è stata proprio la compagine ospite con una bella punizione di Trinci. Ma a dieci minuti dalla fine del match è riuscita ad agguantare il pari con Frangiamore. Anche questo risultato poteva bastare per guadagnare la Seconda, ma in pieno recupero, Canzoneri ha fatto bis mettendo il sigillo finale alla gara.

Grande festa in paese per la promozione in seconda categoria dopo quella ottenuta la scorsa settimana dall’Atletico Favara. E’ stato infatti un campionato molto competitivo quello che si è appena concluso e che ha visto brindare alla promozione le due compagini agrigentine.

Ultima modifica: 13 giugno 2018