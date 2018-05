L’Alba Palace Hotel di Favara protagonista alla Biennale di Venezia 2018

Comunicato stampa – Alba Palace Hotel di Favara protagonista alla Biennale di Venezia 2018

L’architetto Mario Cucinella, curatore del Padiglione Italia, ha

selezionato l’Alba Palace Hotel, progettato dallo studio Architrend,

inserendolo all’interno dell’itinerario Calabro-Siculo. Questo

itinerario, rileva spazi che sono il risultato di una ricostruzione

artistica e visionaria, la cui forma e relazione estetica con il territorio

hanno trasformato luoghi in opere d’arte. L’opera è stata selezionata

per il rapporto dialettico tra riuso/restauro del fabbricato storico e la

creazione di innesti contemporanei sulla facciata esistente che

costituisce il tema dominante di questo progetto. L’itinerario si

configura come progetto che oscilla tra tradizione e modernità tramite

la conservazione delle parti autentiche dell’edificio in modo da

mantenerne inalterate le caratteristiche originarie e l’utilizzo di

materiali contemporanei. Questo ennesimo riconoscimento, arrivato

dopo l’importante Primo Premio Internazionale di Architettura e

Design d’Autore 2017, punta i riflettori sulla Sicilia e Favara,

dimostrando una rinascita possibile.

Ultima modifica: 28 maggio 2018