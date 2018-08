L’Akragas rinasce dall’Olimpica: presidente pro tempore l’assessore Amico

AGRIGENTO. Si chiamerà Olimpica Akragas ed è pronta a depositare tutti gli atti alla Figc. Il primo sarà il versamento di 7.500 euro per l’iscrizione entro domani mattina. Il secondo passaggio sarà quello di “mantenere” economicamente la squadra per affrontare un campionato di Promozione.

“Ho preso un impegno ben preciso con il presidente della Lega, Santino Lo Presti – ha detto l’assessore Amico – e sostanzialmente lo voglio mantenere. Le difficoltà sono molte, perché ancora oggi la disponibilità che abbiamo per potere sopportare un campionato di Promozione, non è ancora sufficiente.

Per quanto riguarda l’organigramma, avendo costituito io stesso l’associazione con due miei amici che non hanno mai fatto calcio, io sarei il presidente – aggiunge Giovanni Amico – fino a che non riusciamo ad individuare un soggetto che possa caricarsi la responsabilità, l’onere e l’onore di portare avanti un progetto sportivo per l’Akragas. In questo momento il presidente sono io ma è una posizione transitoria che serve a traghettare questa fase della società”.

Ultima modifica: 13 agosto 2018