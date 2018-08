L’Akragas guarda le avversarie: il suo turno arriva domenica 2 settembre

AGRIGENTO. Si dovrà attendere il 2 settembre per la gara di Coppa Italia di Promozione, memorial “Orazio Siino” tra l’Olimpic Akragas ed il Salemi. Da quando la società è stata iscritta formalmente al campionato di Promozione, cioè lo scorso 14 agosto, considerando che di mezzo c’è stato il ferragosto, la dirigenza ha avuto pochissimo tempo a disposizione per predisporre tutti gli atti e poter scendere regolarmente in campo nella giornata di oggi.

La nuova società akragantina, tramite il presidente Giovanni Amico, ha dunque chiesto alla Lega nazionale dilettanti della Sicilia di posticipare di una settimana la sfida in programma oggi alle 16 a Salemi. E la Figc, presieduta dall’agrigentino Santino Lo Presti, ha ufficializzato la decisione nel comunicato. E’ stata decisa l’inversione di campo: Olimpic Akaragas – Salemi si giocherà domenica 2 settembre alle 16 mentre la sfida di ritorno è in programma mercoledì 12 a Salemi con inizio alle 19.

In sostanza l’Akragas debutterà all’Esseneto il 2 settembre. La squadra, agli ordini del mister Mauro Miccichè e di Alfredo Talenti, preparatore atletico si sta allenando nell’impianto sportivo di Fontanelle. Attualmente a gravitare attorno all’Akragas ci sono i dirigenti che fanno parte della galassia dell’Athena, società sportiva che si occupa del settore giovanile, fondata da Giovanni Sorce con lo stesso Giovanni Amico e con Gero Falci e Dino De Rosa.

Ultima modifica: 26 agosto 2018