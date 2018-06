L’Akragas futsal promossa in Serie B

AGRIGENTO. Akragas futsal in serie B. Pur perdendo, contro il Gubbio in casa, al Palaforum Bellavia del Villaggio Mosè, con il punteggio di 3 a 4, la squadra agrigentina di calcio a 5 riesce nell’impresa ed il prossimo anno militerà nella serie cadetta. Risultato favorevole in virtù del punteggio ottenuto all’andata che aveva visto il team del Gigante, allenato da Peppe Castiglione, vittorioso in trasferta per 6 a 4.

Due reti di scarto che il Gubbio doveva recuperare. Ma alla fine, invece, è stata l’Akragas a chiudere in bellezza la sua stagione. E’ stata una partita nervosa, quella disputata allo Sport Village di Agrigento. Quattro gli ammoniti fra i biancazzurri: Colore, Toledo, Fuschi e Cinici; due – per somma di ammonizioni – gli espulsi: Colore e Fuschi. Due gli ammoniti, invece, per il Vis Gubbio.

Per i biancazzurri sono andati a segno: Fuschi al 19’, Brasile al 30’ e Mosca nel recupero, 60’+3’. Al triplice fischio dei signori Buscemi di Enna e Burletti di Ragusa è scoppiata la festa con il pubblico, numeroso, accorso al palasport, che si è riversato sul parquet per applaudire ed abbracciare i protagonisti di questa storica promozione. Dalla tribuna i tifosi hanno portato in campo una vistosa B per festeggiare il salto di categoria.

