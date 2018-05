di Eugenio Cairone

Finisce un incubo per i residenti a San Leone.

Forse è presto per dirlo ma certamente con l’arresto all’interno di una villa di due individui da parte della polizia, un sospiro di sollievo chi abita al lido agrigentino, potrà tirarlo.

In quella che è stata definita come una vera e propria sfida allo Stato con furti a raffica anche in pieno giorno, ha vinto lo Stato.

Dispiace, però, apprendere che due agenti impegnati nell’operazione di lunedì sera sono finiti al pronto soccorso per delle ferite riportate durante le fasi dell’arresto.

Ecco, la presenza dello Stato a tutela dei cittadini.

Bisogna ringraziare del successo di queste ore il Questore di Agrigento Maurizio Auriemma.

Lo avevamo alla Festa della Polizia quando ha voluto rassicurare i cittadini di Agrigento, in particolare quelli del lido, sull’impegno che le forze dell’odine stavano mettendo in atto proprio contro i ladri divenuti il terrore di San Leone.

Il minuzioso lavoro investigativo, naturalmente, non si è concluso.

Ci sarà molto ancora da fare per continuare a garantire serenità alle persone perbene. Ricordiamo che dopo la lunga serie di denunce presentate dalle vittime dei furti, polizia e carabinieri avevano messo in campo tutte le forze disponibili con un lavoro certosino coordinato dal dott. Auriemma.

La risposta adesso è arrivata e la soddisfazione è grande tra chi ha operato lunedì 30 aprile ovvero gli uomini del Commissariato di Porto Empedocle e i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Ad incontrare i giornalisti per la conferenza stampa sui dettagli dell’operazione il vice Questore Cesare Castelli e il Commissario Capo vice dirigente della Mobile Giovanni Franco.

Da loro l’invito alla gente a collaborare per sorprendere i malviventi.

Ultima modifica: 2 maggio 2018