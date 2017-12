Già privi dell’infortunato Marco Evangelisti, che in settimana non si era quasi mai allenato a causa di un fastidio fisico, la Moncada affronta la Viola a partita in corso deve fare a meno pure di Jalen Cannon. La Viola ne approfitta e strapazza la Fortitudo, imponendosi ci n il punteggio di 96 a 64.

La Fortitudo adesso si ritroverà al PalaMoncada, giorno 7 gennaio. I biancazzurri affronteranno la Leonis Roma dell’ex Alessandro Piazza.

Ultima modifica: 29 dicembre 2017