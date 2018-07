La Valle dei Templi con il monopattino elettrico

La Valle dei Templi si può visitare anche con il monopattino elettrico. Lo scrive Gaetano Ravanà in un articolo pubblicato sull’edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Decine e decine di turisti hanno, si legge, approfittato di questa novità per rendere meno faticosa la visita alla collina, soprattutto considerando le alte temperature di questo periodo. Il breve percorso di prova è stato il modo per lanciare il nuovo servizio cittadino di condivisione monopattini elettrici, che arriva a Torino dopo il carsharing e il bikesharing. Mobilità sostenibile e share economy, anche Agrigento, seppur per adesso soltanto all’interno del Parco Archeologico, ha dato il via a questa nuova opportunità. Considerato il risultato lusinghiero già raggiunto, chissà che il monopattino elettrico possa spiccare il volo in altre zone turistiche del capoluogo e della provincia.

Ultima modifica: 28 luglio 2018