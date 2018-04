La studentessa nissena di “Now” presenta il suo libro ai coetanei di Canicattì

CANICATTI’. Martedì 24 aprile alle 17, presso i locali dell’Associazione Athena a Canicattì in Corso Umberto I, verrà presentato il libro “NOW” di Ylenia di Martino, studentessa del 2° anno del Liceo Classico di Caltanissetta che dalla tenera età coltiva la passione per la scrittura.

All’età di 11 anni ha iniziato a scrivere sulla piattaforma online Wattpad e non si è più fermata. La stesura di “NOW” è stata conclusa quando l’autrice aveva 13 anni. Si tratta un romanzo particolare annoverabile tra i “fantasy”, un genere letterario che mette al centro della propria narrazione elementi come magia, creature mitologiche e avventure.

Questi elementi nel “NOW” di Ylenia Di Martino si mescolano in una storia che riesce a coinvolgere il lettore: a dispetto della propria età, l’autrice sfodera una maestria che si può riscontrare soltanto in autori navigati ed esperti nell’arte del romanzo. L’evento, coordinato da Anna Rita Alù e Melania Curto dell’Istituto Comprensivo “Gangitano” di Canicattì, sarà caratterizzato da una serie di qualificati interventi: si avvicenderanno l’assessore alla cultura del Comune di Canicattì Katia Farrauto, la Prof.ssa Marisa Sedita Migliore (presidente Dante Alighieri Caltanissetta), lo scrittore e giornalista Salvo Barbagallo, il direttore Istituto per la Cultura Siciliana Luigi Asero e la psicologa Chiara Farruggio. Inoltre, la manifestazione sarà caratterizzata da esibizioni musicali di giovani talenti: la violinista Nicole Insalaco, allieva dell’Associazione Musicale Lo Nigro, e il duo chitarra-clarinetto composto da Christian Milazzo e Giuseppe Di Bella. Verranno esposti i quadri della giovane pittrice Dalia Di Prima. E’ prevista la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gangitano”.

Ultima modifica: 21 aprile 2018